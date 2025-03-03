«Вечные звезды»: квест к 80-летию Победы стартовал во Ржеве
Во Ржеве начался квест по памятным местам Великой Отечественной войны
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Участники смогут узнать больше о памятных местах Великой Отечественной войны, а победители получат возможность посетить Парад Победы в Москве.
Во Ржеве у мемориала Советскому солдату сегодня стартовал исторический квест «Вечные звезды».
Его цель — познакомить как можно больше людей с историей таких памятных мест. Посещать их можно и онлайн. А если участник квеста приедет лично, то получит максимальное количество баллов. 9 Мая победители соревнований отправятся в Москву на Парад Победы.
«У каждого человека будет возможность, авторизовавшись в приложении „Победа80“, открыть интерактивную карту. На ней человек увидит огромное количество звезд. Это все памятные места нашей страны. После этого человек может выбрать звезду в зависимости от категории и дальше узнать информацию о памятнике. Либо прочитать информацию, либо ответить на вопрос, либо выбрать золотую звезду и лично приехать на памятное место и сфотографироваться около него», — рассказал заместитель исполнительного директора Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артемий Киселев.
Акция во Ржеве стартовала не случайно. Ровно 82 года назад город был освобожден от фашистов. С 1941 по 1943 годы в этих местах шли ожесточенные бои. От исхода сражений зависела судьба Москвы.
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