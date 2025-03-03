В Санкт-Петербурге ликвидирована сеть нелегальных сиделок и нянь из Азии

Крупное подпольное агентство, которое многие годы трудоустраивало гражданок Юго-Восточной Азии в качестве нянь и сиделок, ликвидировали в Санкт-Петербурге. Женщин ввозили в Россию по фиктивным трудовым договорам.

Организатором схемы оказалась 45-летняя гражданка трех стран, ежемесячно получавшая крупные суммы с клиентов. При этом сотрудницам она выплачивала в разы меньше.

О преступной схеме рассказала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Фиктивные трудовые договоры, иностранные паспорта и поддельные финансовые документы. За десять лет через это подпольное агентство в Санкт-Петербурге сотни выходцев из юго-восточной Азии в обход миграционных законов получили работу и даже легализовались в России.

Мошенники действовали по отработанной схеме: набирали иностранок якобы для работы преподавателями английского языка. Но на самом деле все они становились нянями и сиделками в семьях двух столиц. Причем львиную долю их заработка каждый месяц забирало агентство. Предполагаемый организатор уже известен.

«Им оказалась сорокапятилетняя женщина, у которой помимо российского, имеется гражданство еще двух государств. Она ежемесячно взимала с клиентов плату за услуги нелегальных сотрудниц в размере 120 — 140 тысяч рублей. Их заработок при этом в среднем составлял 80 тысяч рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вот она, главная подозреваемая — Елизавета Тоот. По данным следствия, именно она, чтобы организовать незаконную миграцию, использовала две фирмы — ООО «Класс» и «Чистоняни». А по документам, чем они только ни занимались. Кроме образовательной деятельности и ухода за пожилыми и инвалидами, помощь по хозяйству, стирка, парикмахерские услуги и даже вот такой странный пункт в этом ряду — физкультура.

Оперативники провели масштабные обыски. У агентства было сразу три офиса. Проверили также более десяти квартир и частных домов. Задержаны шесть иностранок, все они филиппинки. Именно на Филиппинах это агентство предпочитало набирать кандидаток для работы в России. Недостатка в желающих их нанять не было, ведь спрос на нянь и сиделок сейчас втрое превышает предложение.

«Это была распространенная практика до COVID-19, до 2020-года, поскольку были открыты границы. Были специализированные агентства, которые ввозят филиппинских нянь, и они пользовались успехом. Потому что няни, которые работают „шесть-один“ фактически без выходных, безотказные», — рассказала международный HR-эксперт Зулия Лоикова.

Когда нянь и сиделок на всех не хватает, российские семьи готовы доверить присмотр за своими близкими даже иностранкам. При этом не очень интересуясь, насколько законно те попали в Россию. Впрочем, проблемы с законом — это не единственная опасность для нанимателей.

На поступивших кадрах логопед на Камчатке бьет ребенка на частном занятии. Далее Башкортостан — детский сад тоже частный. Воспитатель грубо обращается с малышом. В случае с нянями и сиделками-нелегалами риски возрастают в разы, говорят эксперты. В лучшем случае — недостаток профессиональных навыков, в худшем — жестокое обращение. Причем узнать о таких инцидентах удается только там, где установлено скрытое видеонаблюдение.

«Хотели посмотреть на Димино поведение. Как он себя ведет с ней. Выполняет ее задания, не выполняет. И в кадр попались нам совсем другие вещи», — поделилась мама пострадавшего ребенка Анна Логинова.

Елизавета Тоот сейчас под домашним арестом, а задержанных филиппинок ждет депортация из России. Специалисты по найму домашнего персонала предупреждают — легально приглашать иностранцев в Россию на позиции нянь и сиделок агентствам сейчас невыгодно. Поскольку оформление виз обходится дорого. Поэтому такие предложения на рынке чаще всего незаконные.