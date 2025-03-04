Песков: нормализация отношений России и США обязана предполагать снятие санкций

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Пресс-секретарь президента РФ в очередной раз подчеркнул незаконность этих американских ограничений.

Фото, видео: www.globallookpress.com/imago stock&people; 5-tv.ru

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Нормализация сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами обязана предполагать снятие санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

Официальный представитель Кремля в очередной раз подчеркнул незаконность этих американских ограничений. Песков также отметил, что вести разговоры об отмене санкций пока преждевременно, так как сторона США не делала никаких официальных заявлений по этому поводу.

«Наше отношение к санкциям хорошо известно — мы их считаем незаконными. И конечно, если говорить о нормализации двусторонних отношений, то их нужно освобождать от этого негативного груза так называемых санкций», — сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Белый дом поручил Государственному департаменту США и Министерству финансов страны подготовить список антироссийских санкций, которые можно смягчить или отменить. Однако, на данный момент никаких официальных заявлений пресс-секретарь американского лидера Каролин Левитт не делала.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Дональда Трампа о том, что он принес России только горе. Таким образом он ответил на обвинения в его симпатии к Москве.

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