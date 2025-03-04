На защите здоровья: как восполнить недостаток витаминов весной

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Иммунолог Паршина: весной уровень витаминов в организме снижается

На защите здоровья: как восполнить недостаток витаминов весной

Фото: www.globallookpress.com/kati

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Точное количество полезных веществ в организме могут показать лишь анализы.

Сбалансировать объем полезных веществ в организме поможет корректировка питания. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-иммунолог и аллерголог Евгения Паршина.

По словам специалиста, правильно подобранный рацион поможет восстановить уровень полезных веществ в организме. Достаточное количество овощей, фруктов, рыбы, мяса и молочных продуктов восполнят недостаток кальция, калия, магния и различных витаминов.

Эксперт заверяет, что иммунная система человека сама по себе совершенна и способна противостоять патогенам. Но ее состояние под воздействием стресса, недосыпа или гиповитаминоза может ухудшаться. Для весны это особенно актуально, так как происходит снижение уровня многих полезных веществ и микроэлементов.

Сильнее всего на негативное воздействие реагируют дети, пожилые, беременные и те, у кого по каким-то причинам снижена функция иммунитета. Тогда дополнительная поддержка ему необходима, поясняет Паршина.

Медик уверяет, что обнаружить дефицит витаминов самостоятельно очень сложно. Самую точную информацию по данному вопросу могут дать лишь анализы.

Косвенно на нехватку тех или иных веществ указывают проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой и нервной систем. Но в таком случае необходимо обратиться к врачу.

Особое внимание в марте эксперт просила уделить продуктам с витаминами С и В. Они поддержат иммунную и нормализуют нервную системы.

А вот пропивать витаминные комплексы необходимо по назначению врача и по специально подобранной схеме, напомнила Паршина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие продукты наиболее полезны для печени.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.24
-0.01 93.90
1.05
Ловушка для жадных: финансовый гороскоп на весну 2025

Последние новости

20:11
За особый вклад в строительство БАМа: в Москве появится памятник Гейдару Алиеву
19:52
США vs Канада: Трюдо заявил о начале торговой войны
19:34
В России завершается вторая фаза испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы
19:16
Унитаз, дверь или цветы: Барецкий рассказал, что дарить женщинам на 8 Марта
18:59
На защите здоровья: как восполнить недостаток витаминов весной
18:54
«Посыл международного хита»: Катя Лель о фите с исполнительницей хита «Сигма бой»

Сейчас читают

«Посыл международного хита»: Катя Лель о фите с исполнительницей хита «Сигма бой»
Кототерапия: как питомцы влияют на здоровье и настроение человека
Расчет гаубицы «Мста-Б» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год