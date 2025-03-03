Антирейтинг подарков на 8 марта: что точно не стоит дарить любимой

Международный женский день уже не за горами. Что купить жене, чтобы не отправиться спать на диван?

Лучшим подарком на 8 Марта россиянки считают деньги. Об этом, изучив исследования, написала Газета.ру

Международный женский день — один из самых любимых праздников в России, когда мужчины стараются порадовать женщин подарками, цветами и теплыми словами.

Однако, как показывает практика, представления о том, что является удачным подарком, у мужчин и женщин часто расходятся. Давайте разберемся, что действительно хотят получить женщины и что чаще всего дарят мужчины.

Что женщины хотят получить на 8 Марта?

Согласно опросу, большинство российских женщин (54%) считают деньги лучшим подарком на 8 Марта. Это неудивительно, ведь такой презент позволяет каждой самостоятельно выбрать, что ей действительно нужно.

На втором месте по популярности — классические цветы и конфеты (38%), которые остаются неизменными символами праздника.

Третье место занимают парфюмерия и косметика (30%), что говорит о желании женщин получать подарки, которые подчеркивают их индивидуальность и заботу о себе.

Интересно, что современные гаджеты также вошли в список желаемых подарков: 22% женщин были бы рады получить новый ноутбук или смартфон. Ювелирные изделия, которые традиционно считаются роскошным подарком, выбрали 21% опрошенных.

Подарочные сертификаты (18%), билеты в театр или на концерт (16%), а также путешествия (15%) также пользуются спросом, что свидетельствует о растущей популярности подарков-впечатлений.

Однако есть и подарки, которые женщины считают неуместными. Меньше всего им хочется получать одежду, обувь, сумки и нижнее белье — такие варианты выбрали только 7% опрошенных.

Сувениры, которые часто воспринимаются как безликий подарок, оказались в самом конце списка — их хотели бы получить лишь 2% женщин. Также в числе неудачных подарков упоминались абонементы в спортзал, зефирные розы и готовые подарочные наборы из супермаркета.

Что дарят мужчины?

Мужчины, как правило, предпочитают дарить то, что считается традиционным для этого праздника. Большинство опрошенных (64%) выбирают цветы и конфеты, что совпадает с желаниями женщин.

Второй по популярности подарок — теплые слова и виртуальные поздравления (38%), что подчеркивает важность эмоциональной составляющей праздника. Деньги, которые женщины так ценят, дарят 35% мужчин.

Парфюмерия и косметика (29%), ювелирные изделия (21%) и подарочные сертификаты (18%) также входят в список популярных подарков. Однако современные гаджеты, такие как смартфоны или ноутбуки, выбирают только 11% мужчин. Сувениры, которые женщины считают неуместными, дарят 10% опрошенных, а нижнее белье — 9%.

Интересно, что мужчины все чаще обращают внимание на подарки-впечатления. Например, романтический ужин, оплата подписок или поход в салон красоты становятся популярными вариантами.

В преддверии праздника число покупок билетов в театры и на концерты выросло на 28%, а средний чек увеличился на 6%. Также на 38% выросло число покупок в кафе и ресторанах, что говорит о том, что мужчины все чаще выбирают подарки, которые создают приятные воспоминания.

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Сколько тратят на подарки?

Большинство мужчин (31%) тратят на подарки женщинам от 500 до 1000 рублей. По 15% респондентов выделяют на подарки 1-2 тысячи рублей или от трех до пяти тысяч. Еще 13% мужчин готовы потратить от двух до трех тысяч рублей, а 10% — от семи до десяти тысяч. Наиболее щедрые (6%) готовы выделить на подарок от 30 до 50 тысяч рублей, а 5% могут потратить более 50 тысяч. Однако есть и те, кто ограничивается устными поздравлениями, не тратясь на подарки.

Как россияне отмечают 8 Марта?

Большинство опрошенных (44%) проводят праздничный день в кругу семьи, что подчеркивает семейный характер праздника. Еще 26% россиян отмечают 8 Марта с друзьями, а 24% празднуют на работе.

Остальные признались, что вообще не отмечают этот праздник, предпочитая праздновать только 23 Февраля.

Кто дарит подарки?

Интересно, что большинство женщин (72%) покупают подарки как на 23 Февраля, так и на 8 Марта, что говорит о взаимности в отношениях. Еще 10% опрошенных женщин дарят подарки только на 8 Марта, а 9% — только на 23 Февраля. Остальные 9% признались, что не дарят подарки ни на один из этих праздников.

Не банально и практично: что подарить жене на 8 Марта

Несмотря на различия в предпочтениях, 8 Марта остается важным праздником для большинства россиян. Женщины ценят практичные подарки, такие как деньги, цветы и косметика, а также подарки-впечатления, которые создают приятные воспоминания.

Мужчины, в свою очередь, чаще выбирают традиционные варианты, но все чаще обращают внимание на современные тренды, такие как билеты на концерты или романтические ужины. Главное — помнить, что лучший подарок — это тот, который учитывает интересы и желания близкого человека.

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