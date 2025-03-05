Трамп: США получат Гренландию «так или иначе»

Американский лидер отметил, что его страна готова работать над развитием острова.

Гренландия «так или иначе» войдет в состав США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед конгрессом.

Американский лидер отметил, что Вашингтон поддержит желание острова стать частью его страны, если оно будет проявлено. Ведь Гренландия имеет стратегическое значение — остров важен для обеспечения военной безопасности США.

Трамп отметил, что в Соединенных Штатах уважают право народа на самоопределение, к тому же страна готова развивать данный регион и инвестировать в него средства. Но в то же время американский лидер подчеркнул, что Вашингтон в любом случае добьется присоединения этой территории.

«Я думаю, мы получим Гренландию так или иначе. Мы обеспечим вам безопасность, сделаем вас богатыми и вместе поднимем этот регион на высоты, о которых вы даже не мечтали», — заявил Трамп.

На этом же выступлении перед конгрессом президент США заявил, что контроль над Панамским каналом постепенно возвращается Штатам. Доказательством этого послужила покупка крупной компанией порта вокруг канала.

Он заметил, что данная водная «артерия» строилась американцами для американцев, а не для кого-то другого.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп оценил свои первые полтора месяца президентства.