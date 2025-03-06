«Нашли общее занятие»: Захарова сравнила Макрона с Зеленским

Французский лидер выступил с рядом антироссийских заявлений.

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне выступил с неоднозначными заявлениями, обращаясь к нации. Так, он назвал Россию «угрозой для Европы и Франции» и заявил, что перемирие в российско-украинском конфликте без учета интересов Киева недопустимо. Обращение политика прокомментировала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Выступление у Макрона вышло по-настоящему весенним», — написала она.

По словам дипломата, Макрон и лидер киевского режима Владимир Зеленский отличились схожестью в подходе к оценке армий своих стран.

«Теперь оказалось, что „самая мощная“ армия в Европе у Эммануэля. А Зеленский говорит, что у него. Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», — отметила Захарова.

Она также уточнила, что Франция планирует направить посла в Россию, чтобы развивать отношения между государствами. Однако данное решение не согласуется с недавними словами Макрона о нежелание в скором времени заключать мир.

«Но самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его Президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются „утихомирить“, ну и остальное из этой же серии», — объяснила представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Великобритании Стармер, Макрон и Зеленский представят президенту США Дональду Трампу мирный план по Украине.