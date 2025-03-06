Оставили ни с чем: США запретили Британии передавать Украине американские разведданные

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 39 0

США запретили Британии передавать Украине американские разведданные

США запретили Британии передавать Украине американские разведданные

Фото: www.globallookpress.com/Sra Tyler Woodward

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В скором времени могут взяться и за Канаду.

Администрация Дональда Трампа запретила английским властям передавать Украине какие-либо разведданные, полученные Лондоном от США. Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

После скандала в Белом Доме между Дональдом Трампом и лидером киевского режима Владимиром Зеленским Америка прекратила военую помощь Украине, в том числе свернув и кооперацию между странами в сфере разведки. Однако даже при подобном раскладе, Зеленский все еще мог рассчитывать на информацию, получаемую из «третьих» рук. Благодаря новому указу Трампа, Киев лишается и этой возможности.

«Британские спецслужбы могут поставлять Киеву свои разведданные, но их на порядок меньше, чем имеется у Америки. Скажем, в рамках работы альянса спецслужб США и англосферы „Пять глаз“ (разведывательный альянс спецслужб пяти государств: Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, — Ред.) порядка 80−90% всей засекреченной информации поступает именно от разведок Соединенных Штатов», — обясняет эксперт.

США, уже запретившие Британии ссылаться на свои разведданные, в скором времени могут взяться и за Канаду. Таким образом, «Пять глаз» лишатся двух своих главных информаторов и останутся по факту беспомощными. Тогда судьба Украины свалится на плечи единственной еще хоть что-то значащей силы в Европе — Франции. Тем не менее, эксперты сомневаются, что Франция сможет справиться с поддержкой Киева даже с помощью Британии, так что роспуск «Пяти глаз» — это фактически смертный приговор для Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США перестали предоставлять разведданные Украине.

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