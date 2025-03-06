Проглотил почти 400 магнитов: врачи спасли ребенка в Дагестане

Годовалый малыш попал в реанимацию после игры с конструктором. Состояние малыша остается тяжелым, доктора продолжают бороться за его жизнь.

Уникальный случай в Дагестане. Там врачи спасли годовалого ребенка, который проглотил почти 400 магнитов.

В больнице он оказался после игры с конструктором. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии.

Увидев рентген, врачи были просто шокированы. Мелкие шарики образовали огромный ком.

Медики экстренно прооперировали пациента. Сейчас ребенок в реанимации под наблюдением. Но его жизнь до сих пор под угрозой.

Врачи говорят, что такие случаи встречаются все чаще. К ним привозят детей, проглотивших батарейки или другие мелкие предметы и игрушки. Но магнитные шарики, которые соединяются в организме, особенно опасны. Чтобы их вытащить, приходится проводить тяжелейшие операции.