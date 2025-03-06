Проглотил почти 400 магнитов: врачи спасли ребенка в Дагестане

Эфирная новость 53 0

Врачи спасли проглотившего 400 магнитов ребенка в Дагестане

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Годовалый малыш попал в реанимацию после игры с конструктором. Состояние малыша остается тяжелым, доктора продолжают бороться за его жизнь.

Уникальный случай в Дагестане. Там врачи спасли годовалого ребенка, который проглотил почти 400 магнитов.

В больнице он оказался после игры с конструктором. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии.

Увидев рентген, врачи были просто шокированы. Мелкие шарики образовали огромный ком.

Медики экстренно прооперировали пациента. Сейчас ребенок в реанимации под наблюдением. Но его жизнь до сих пор под угрозой.

Врачи говорят, что такие случаи встречаются все чаще. К ним привозят детей, проглотивших батарейки или другие мелкие предметы и игрушки. Но магнитные шарики, которые соединяются в организме, особенно опасны. Чтобы их вытащить, приходится проводить тяжелейшие операции.

+5° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.57
-0.22 96.60
0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
«Парни — герои»: Путин расчувствовался после рассказа матери погибшего военного
20:05
«Это очень важно»: Дания допустила размещение ядерного оружия на своей территории
19:49
«Им занимаются врачи»: президент Южной Осетии попал в больницу Владикавказа
19:36
Отмаливала дочь в храме: как Лариса Долина пыталась исправить ошибки прошлого
19:17
Проглотил почти 400 магнитов: врачи спасли ребенка в Дагестане
18:55
«С тех пор ни ногой»: Валерия объяснила, почему никогда не пойдет к психологу

Сейчас читают

«Мои двери открыты»: стилист Байрамов готов помочь Брухуновой сменить имидж
Работа «Ураганов» на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской