Проглотил почти 400 магнитов: врачи спасли ребенка в Дагестане
Врачи спасли проглотившего 400 магнитов ребенка в Дагестане
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Годовалый малыш попал в реанимацию после игры с конструктором. Состояние малыша остается тяжелым, доктора продолжают бороться за его жизнь.
Уникальный случай в Дагестане. Там врачи спасли годовалого ребенка, который проглотил почти 400 магнитов.
В больнице он оказался после игры с конструктором. Мальчик был в крайне тяжелом состоянии.
Увидев рентген, врачи были просто шокированы. Мелкие шарики образовали огромный ком.
Медики экстренно прооперировали пациента. Сейчас ребенок в реанимации под наблюдением. Но его жизнь до сих пор под угрозой.
Врачи говорят, что такие случаи встречаются все чаще. К ним привозят детей, проглотивших батарейки или другие мелкие предметы и игрушки. Но магнитные шарики, которые соединяются в организме, особенно опасны. Чтобы их вытащить, приходится проводить тяжелейшие операции.
Читайте также
93%
-0.22 96.60
0.90
Нашли ошибку?