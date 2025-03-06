Отмаливала дочь в храме: как Лариса Долина пыталась исправить ошибки прошлого

Народная артистка России много времени проводила на гастролях, что потом очень сильно сказалось на отношениях в семье.

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что испортила отношения с дочерью из-за карьеры. Об этом она рассказала в интервью журналу «Лиза».

Певица рассказала, что была не самой лучшей матерью для своей единственной наследницы Ангелины. Пока ребенок рос, Долина все время была на гастролях, пытаясь заработать денег.

Певица понимает, что Ангелине сильно не хватало общения с ней, и Долина все время испытывала огромное чувство вины из-за этого. Однако она не могла поступить иначе.

«На каждом дне рождения Лины я прошу у нее прощения за тот период, когда она была маленькой и мне приходилось ездить на гастроли», — с горечью вспоминает Долина.

Недостаток внимания от мамы сильно сказался на жизни девушки. Так, во время учебы в Лондоне Ангелина попала в плохую компанию.

«Это был ужас. Они знакомились на улице с какими-то бомжами, приводили к ней домой, садились и курили. Она еще проводила с ними лекции, что им не обязательно слушать родителей», — с ужасом вспоминает Долина.

После этого ей даже пришлось отдать дочь в монастырь на перевоспитание. По словам певицы, Ангелину три дня отмаливали в Киево-Печерской лавре, после чего к девушке наконец вернулся разум.

К счастью, теперь все проблемы в прошлом, и у звезды прекрасные отношения с наследницей. Лариса Долина старается не совершать ошибок прошлого, и теперь старается как можно больше времени проводить со своей внучкой Сашей. Известно, что 13-летняя девочка мечтает пойти по стопам знаменитой бабушки, но пока что она не хочет привлекать к себе излишнее внимание.

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