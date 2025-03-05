«Не ожидала»: Бузова оказалась в неловкой ситуации из-за полуголого мужчины
Ольга Бузова оконфузилась в Дубае из-за полуголого мужчины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина
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Певица оконфузилась на пляже в Дубае.
Певица Ольга Бузова решила больше отдыхать в 2025 году — и, похоже, серьезно взялась за это обещание. Певица прилетела в Дубай, чтобы насладиться пляжами, побаловать себя местной кухней и поглощать книги одну за другой. По словам самой звезды, несмотря на расслабленный отдых, она не набрала ни одного лишнего килограмма.
В компании подруги, которая стала свидетельницей забавной истории, Бузова не скучала. Девушки как раз нежились на шезлонгах, когда к ним подошел молодой человек с накаченным телом. Он явно хотел сфотографироваться, о чем намекал с помощью жестов, а затем направился к ним. Подруга Ольги запечатлела момент, как звезда на видео воскликнула: «Он пошел сюда, он пошел сюда!».
Загадка, которую Бузова создала, заинтриговала подписчиков.
«Такого даже я не ожидала», — заявила певица.
Однако неожиданный поворот не заставил себя долго ждать. Вместо того чтобы попросить сделать фото с Бузовой, мужчина попросил ее сфотографировать его на фоне моря. Подруга артистки сняла, как Ольга в бикини присела на корточки, чтобы сделать кадр, а сам «модель» при этом слегка приспустил шорты, продемонстрировав белое нижнее белье.
«Коротко о моей популярности», — посмеялась над ситуацией певица.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ольга Бузова изменила внешность.
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