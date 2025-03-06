Путин заявил о необходимости всесторонней поддержки родственников бойцов СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

Он также оценил идею оказывать помощь несовершеннолетним братьям и сестрам погибших.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин заявил, что родственникам пострадавших и погибших бойцов, воевавших на СВО, необходимо оказывать все возможные виды помощи, включая психологическую.

«Нужно, конечно, на первых этапах, прямо с первых дней оказывать самые разные виды поддержки, в том числе психологическую помощь, родственникам пострадавших ребят, тем более погибших», — считает российский лидер.

Путин также положительно отреагировал на внесенное предложение по оказанию социальной поддержки несовершеннолетним братьям, сестрам и пасынкам погибших героев СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ предложил ввести общий для всей страны стандарт поддержи семей бойцов СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.

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