Слабым голосом: Папа Римский впервые обратился к верующим после госпитализации

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

Папа Римский впервые обратился к верующим после госпитализации

Папа Римский Франциск впервые обратился к верующим после госпитализации

Фото: Reuters/Ремо Касилли

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Франциск поблагодарил граждан за переживания о его состоянии здоровья.

Папа Римский Франциск в первый раз за три недели после своего пребывания в больнице вышел на связь и обратился к верующим в аудиосообщении. Послание священнослужителя транслировалось на площади Святого Петра.

Он выразил благодарность неравнодушным людям, которые все время переживали за его состояние и поддерживали своими способами.

«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади», — сказал понтифик.

Однако люди отметили, что речь Франциск произносил ослабленным голосом, а слова тяжело ему довались и в конечном счете срывались.

В окончании обращения он благословил последователей и призвал Господа и Пресвятую Деву Марию оказать защиту тем, кто его слушал.

Понтифик Франциск попал в больницу 14 февраля, где должен был проходить лечение бронхита и двухстороннюю пневмонию. В ходе профилактики священнослужитель перенес несколько эпизодов острой дыхательной недостаточности и получил высокопоточную кислородную терапию.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Папы Римского снова произошли эпизоды острой дыхательной недостаточности. Также российский врач объяснял, почему в лечении Папы Римского нет положительной динамики.

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Слабым голосом: Папа Римский впервые обратился к верующим после госпитализации

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