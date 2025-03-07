В платьях и шляпках: в России прошла акция «Красивый выход»

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В России прошла акция Красивый выход в канун 8 Марта

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Смагин; 5-tv.ru

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Флешмоб возрождает традиции светских вечеров и дресс-кода.

В канун 8 Марта по всей стране прошел нарядный флешмоб. Тысячи женщин стали участницами акции «Красивый выход».

Цель всероссийской акции — возродить театральный дресс-код. Джинсам и толстовкам, которые сегодня все чаще мелькают в залах культурных учреждений, противопоставили изящные платья, причудливые прически и дизайнерские шляпки.

«Женщина забыла просто, что ей нужно быть красивой. И как прекрасно, когда такие акции, как „Красивый выход“, помогут ей вспомнить это и получать миллионы комплиментов», — заявила дизайнер Анна Михайлова.

«Я каждой девушке в преддверие 8 Марта рекомендую познакомиться с возможностью быть исключительной. Это потрясающе», — отметила Ольга Валешинская.

Акцию придумали в Санкт-Петербурге. Там три сотни красавиц отправились в Государственную Академическую капеллу. Подхватили нарядный флешмоб в сотне других городов России. Всего, по оценкам организаторов, концерты и театральные постановки посетили несколько тысяч дам в платьях и шляпках.

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