В Геленджике в результате атаки ВСУ повреждена электроподстанция

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.

Атака ВСУ на Геленджик 9 сентября: последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Геленджике в результате атаки беспилотников ВСУ повреждена электроподстанция, из-за чего часть районов города осталась без электричества. Об этом сообщил глава города Александр Богодистов в канале в мессенджере МАКС.

«Зафиксировано отключение электроэнергии в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, в ряде СНТ, селе Марьина Роща, а также на отдельных улицах Геленджика», — написал мэр.

По его словам, погибших и пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные и аварийные службы, специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения.

Массированный налет беспилотников ВСУ затронул несколько городов Краснодарского края. Наиболее тяжелые последствия зафиксировали в Новороссийске, где погибли четыре человека, включая ребенка, еще 29 жителей получили ранения.

В результате атаки в городе были повреждены частные и многоквартирные дома, детский сад и православный храм. Также зафиксированы возгорания после падения обломков беспилотников.

В Анапе фрагменты БПЛА повредили три частных дома и детский сад. Кроме того, обломки аппарата упали в районе Малого Утриша на территории заповедника, где начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новороссийске объявили траур по погибшим в результате ночного налета беспилотников. Глава города Андрей Кравченко сообщил об отмене всех развлекательных мероприятий. В знак памяти о погибших государственные и муниципальные флаги приспустили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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В Геленджике в результате атаки ВСУ повреждена электроподстанция

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