«Важно учитывать при лечении»: почему весной появляется больше прыщей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Дерматолог Белаш: весной у многих людей обостряется акне из-за влажности

Врач объяснила, почему весной становится больше прыщей

Фото: www.globallookpress.com/Barbara Boensch

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Дерматолог рассказала, как избавиться от акне на лице.

Одна из причин, почему весной у людей обостряются акне, — изменение температуры и уровня влажности. Об этом рассказала врач-дерматолог София Белаш в беседе с изданием Газета.ру.

«Акне является воспалительным, длительно текущим заболеванием кожи. В его основе лежат множество причин, которые важно учитывать при лечении. Весна также вносит свои сложности в коррекции этого заболевания. Во-первых, изменение температуры и уровня влажности может значительно повлиять на состояние кожи», — ответила эксперт.

В теплое время года люди чаще выбираются на улицу, где могут потеть. Также кожа подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Это может привести к закупорке сальных желез, а затем к высыпаниям.

В качестве другой причины дерматолог назвала возрастание уровня стресса. С переходом более активного сезона люди могут ощущать напряжение. В организме повышается кортизол, известный как гормон стресса. Он влияет на обмен веществ, стимулирует работу сальных желез, что тоже приводит к акне.

Кроме того, весной из-за цветения и распространения пыльцы у многих обостряется аллергическая реакция, в связи с чем на коже появляются высыпания. По словам Белаш, лечение весеннего обострения акне требует комплексного подхода. Например, правильная гигиена и использование уходовых средств с AHA и BHA кислотами либо с энзимами.

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