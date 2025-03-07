Шесть человек погибли при столкновении автобусов в Белгородской области
Еще четверо человек получили ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Во время ДТП с двумя автобусами шесть человек погибло и четверо доставлены в больницу Белгородской области. Об этом стало известно из сообщения управление МВД по региону.
По имеющимся данным, автобусы моделей Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai врезались друг в друга. Уточняется, что трагичная авария случилась в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа.
В дорожно-транспортном происшествии скончались шесть пассажиров, передвигавшихся в Mercedes-Benz Sprinter. Также еще четверо человек были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. При этом о возможных пострадавших автобуса Hyundai не сообщалось.
Пресс-служба МВД в социальной сети отметила, что в настоящий момент на месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб, разбирающиеся в ситуации. Причины аварии все еще выясняются.
Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли при столкновении грузовиков во Владимирской области. Поступала информация, что в результате столкновения один из автомобилей вылетел в кювет.
Читайте также
81%
-0.22 96.60
0.90
Нашли ошибку?