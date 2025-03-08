«Постоянка в райдере»: Асмус высказалась по поводу постельных сцен со своим участием

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 59 0

Кристина Асмус назвала постельные сцены «постоянкой в райдере»

Асмус снова за старое: актриса рассказала о новой постельной сцене с ее участием

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Звезда в прошлом уже подвергалась травле за откровенные кадры.

Кристина Асмус назвала постельные сцены «постоянкой в райдере». Об этом стало известно из ее блога в сети.

«А постельные сцены будут? Конечно, братцы, это уже на постоянке в моем райдере», — подписала кадр звезда.

Актриса опубликовала фото со съемок, где ее героиня делит постель с персонажем Матвея Лыкова, сопроводив кадр шутливым диалогом. Однако за этой легкостью скрывается непростой опыт, который Кристина пережила после съемок в фильме «Текст» Клима Шипенко.

Пять лет назад откровенная сцена в этой ленте стала причиной настоящей травли актрисы. Хейтеры не оставляли ее в покое, а сама Кристина позже признавалась, что сожалела о своем участии в этом эпизоде. Асмус даже заявляла, что готова выплатить неустойку, чтобы больше не сниматься в подобных сценах, и предпочла бы, чтобы для этого использовали дублершу.

Сейчас, судя по всему, актриса нашла в себе силы относиться к прошлому с юмором. Ее новая шутка о «постоянке в райдере» показывает, что она не боится обсуждать щепетильные темы и готова смеяться над собой. А поклонники, в свою очередь, поддерживают Кристину, восхищаясь ее стойкостью и талантом.

К слову, в личной жизни актрисы тоже все наладилось. После развода с юмористом Гариком Харламовым, который многие связывали со скандалом вокруг «Текста», Кристина нашла новое счастье с продюсером Ильей Бурцем. Пара недавно вывела отношения на новый уровень, а сама актриса продолжает радовать поклонников своими яркими ролями и искренними постами в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алсу рассказала о своих ошибках в браке.

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