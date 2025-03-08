«Лжи было много»: Песков уличил Францию в нарушении договоренностей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Песков уличил Францию в нарушении договоренностей

Песков уличил Францию во лжи относительно Минских соглашений

Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

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Таким образом он отреагировал на обвинения Эммануэля Макрона в адрес России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Францию в многочисленных нарушениях договоренностей, включая Минские соглашения. О лжи со стороны Парижа он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Данным комментарием он ответил на обвинения французского президента Эммануэля Макрона в нарушении Россией договоренностей.

«Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление (бывшего президента Франции Франсуа. — Прим. ред.) Олланда, когда он говорил о том, что к Минским договоренностям никто серьезно и не относился», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также указал на то, что французские власти в 2014 году подписали документ, гарантировавший законному на тот момент украинскому президенту Виктору Януковичу политическое будущее. Однако после случившегося государственного переворота Париж нарушил все договоренности.

К слову, прежде Эммануэль Макрон заявил, что Россия представляет серьезную угрозу не только для Франции, но и для всей Европы. В связи с этим президент анонсировал начало дискуссии по вопросу возможного использования французского «ядерного зонтика» для защиты европейских государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп раскритиковал идею Макрона о ядерном вооружении Европы.

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