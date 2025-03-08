Собянин сообщил об открытии самого протяженного надземного перехода на МКАД

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Он стал частью крупной транспортной развязки.

Собянин сообщил об открытии самого протяженного надземного перехода на МКАД

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В Москве открыли самый длинный надземный пешеходный переход — его построили вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Переход — часть транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, где после реконструкции увеличилась пропускная способность. Теперь в этом месте жители будут безопасно добираться до крупных торговых центров и остановок наземного транспорта», — написал Мэр Москвы.

Пешеходный переход состоит из четырех башен-сходов, они разместились по обе стороны улицы Верхние Поля и МКАД. Для маломобильных горожан и родителей с колясками оборудовали лифты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей.

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