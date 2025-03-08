«Была не в курсе»: адвокат Митрошиной рассказал о ее возвращении в Россию и аресте

По словам юриста, девушка регулярно посещала страну.

Адвокат задержанного блогера Александры Митрошиной Михаил Мушаилов рассказал, что его подзащитная не знала о начавшейся в отношении нее проверки. Об этом юрист сообщил в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Они систематически летали в Россию, в Сочи, в Санкт-Петербург. В Москве Александра находилась с 12 декабря до конца новогодних праздников, и позже еще приезжала: в России живет ее семья и семья мужа. Она была не в курсе, что проходит данная проверка», — рассказывает адвокат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения.

«Матери Бложьей» грозит до семи лет лишения свободы. Ее задержали по подозрению в отмывании 127 млн рублей, из которых она легализовала более 60 млн рублей. По версии следствия, блогер придумала схему махинаций, согласно которой сделала легальной часть неправомерного дохода путем скупки квартир в столице.

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