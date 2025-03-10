Можно остаться без зубов? Чем опасны отбеливающие пасты

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Стоматолог Солдаткина: отбеливающие зубные пасты грозят развитием гиперестезии

Россиян предупредили об опасности отбеливающих зубных паст

Фото: www.globallookpress.com/ Jiri Hubatka

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Стоматолог раскрыла, как на самом деле работает такое средство для гигиены полости рта.

Использование на регулярной основе отбеливающих паст может привести к повышенной чувствительности зубов. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Полина Солдаткина в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт отметила, что принцип работы отбеливающих паст заключается не в изменении цвета эмали, а в эффективном удалении налета с ее поверхности. Если структура эмали уже нарушена, то использование отбеливающих паст может вызвать повышенную чувствительность зубов (гиперестезию).

«С наибольшей осторожностью необходимо использовать отбеливающие зубные пасты с высоким содержанием абразивных частиц. В отбеливающих пастах индекс абразивности (RDA) обычно в пределах 101-250. Чем он выше, тем выше риск появления повышенной чувствительности зубов», — предупредила стоматолог.

Эксперт отметила, что для подбора индивидуальной зубной пасты необходима консультация профильного специалиста. При отсутствии противопоказаний использовать отбеливающие средства можно не чаще одного раза в неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие самые распространенные ошибки допускают люди при чистке зубов.

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