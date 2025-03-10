Путин наградил певицу Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Наградить орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Аллегрову Ирину Александровну, — говорится в документе.

В подписанном акте уточняется, что исполнительница была удостоена ордена за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Дополнительным основанием для поощрения является и «многолетняя плодотворная деятельность» 73-летней певицы.

Артистка выступает на сцене уже более 40 лет, однако летом прошлого года она говорила о том, что хочет завершить карьеру.

Кроме Ирины Аллегровой, аналогичной награды удостоились еще четыре человека, а также коллектив Красноярского филармонического оркестра. Также космонавты Роскосмоса Александр Гребенкин и Николай Чуб были удостоены звания Героев РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке РФ актрисе Ларисе Голубкиной по случаю 85-летнего юбилея.