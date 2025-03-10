Зеленский извинился перед Трампом за перепалку в Белом доме

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 68 0

По данным американской стороны, президент Украины решил сделать это в письменной форме.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Президент Украины Владимир Зеленский извинился перед американским лидером Дональдом Трампом за инцидент в Белом доме, направив ему официальное письмо. Об этом сообщил спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в эфире Fox News.

«Зеленский отправил письмо Трампу. Он извинился за весь этот инцидент, произошедший в Овальном кабинете. Я думаю, это был важный шаг», — отметил Уиткофф.

По его словам, этот шаг был важным для нормализации отношений между Киевом и Вашингтоном.

Встреча Трампа и Зеленского прошла 28 февраля в Вашингтоне. Хотя беседа политиков началась с обсуждения деловых вопросов, в конце она превратилась в перепалку из-за конфликтного поведения украинского лидера.

Трамп пришел к выводу, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта. Он также подчеркнул, что Украине придется пойти на уступки, поскольку у нее нет никаких козырей.

Кроме того, американский лидер обвинил Зеленского в неблагодарности и неуважении к США, а также в том, что он играет с жизнями миллионов людей. В результате президент Украины покинул Белый дом раньше запланированного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США выдвинули Украине новое условие для возобновления военной помощи.

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