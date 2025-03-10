Без вреда для фигуры: что приготовить на поздний ужин

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 34 0

Диетолог рассказала, как организовать этот прием пищи без негативных последствий для здоровья организма.

«Будете сыты»: как составить меню, если нет времени готовить после работы

Фото: 5-tv.ru

Чтобы поддерживать здоровье, важно придерживаться сбалансированного питания. Врач-диетолог Анна Цуканова в беседе с представителями портала «Доктор Питер» поделилась советами о том, как организовать питание для жителей крупных городов, которые проводят много времени в дороге на работу и обратно, а также для тех, кто работает в вечернюю смену.

«В идеале нужно успеть поужинать до 20 часов. После этого времени наш желудок по циркадным ритмам должен уже отдыхать. Однако с современным ритмом жизни многим приходится ужинать позже. Для кого-то это не проблема, а у кого-то из-за поздних ужинов появляются проблемы с весом, развиваются болезни ЖКТ», — отметила специалист.

Чтобы выйти из положения, врач порекомендовала, прежде всего, заранее планировать приемы пищи. Если очевидно, что к ужину в тот или иной день успеть не получится, важно заранее приготовить еду, которую можно сложить в контейнер. В таком случае с собой на работу необходимо взять источник белка, гарнир и овощи.

А тех, кто вовсе лишен возможности спокойно поужинать на работе, эксперт тоже призвала не волноваться. Для них главное — не перегружать финальный прием пищи. Он должен быть максимально простым для усвоения организмом.

«Такой ужин включает легкий белок (птица, рыба, морепродукты, яйца) и некрахмалистые овощи», — наставила Анна.

Наконец, идеальными блюдами перед отходом ко сну диетолог назвала тушеные, пареные или запеченные морепродукты и птицу, а также рыбные консервы, но только без добавления масла.

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