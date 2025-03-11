В Москве в результате атаки дрона ВСУ повреждена кровля дома на Домодедовской улице

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 38 0

Повреждена крыша дома на Домодедовской улице в результате атаки дрона ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадавших нет.

В Москве в Южном административном округе силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито еще два украинских беспилотника. Один из них повредил кровлю дома не Домодевской улице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны сбито еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — сказано в сообщении.

По данным на 06:39 (мск) минувшей ночью в Московской области было ликвидировано 65 беспилотников.

В связи с произошедшим на работу аэропортов Жуковский и Домодедово введены временные ограничения. Об этом сообщили представители Росавиации.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО за ночь сбили 88 дронов боевиков ВСУ над регионами России.

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