Силы ПВО за ночь сбили 88 дронов боевиков ВСУ над регионами России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 54 0

Большинство беспилотных летательных аппаратов были нейтрализованы в небе над Белгородской областью.

Силы ПВО за ночь сбили 88 дронов боевиков ВСУ над регионами России

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 88 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков ВСУ, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Российской Федерации. Об этом стало известно в воскресенье, 9 марта, из сообщения Министерства обороны России.

«В период с 20:00 по московскому времени 8 марта до 07:00 по московскому времени 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что большинство беспилотных летательных аппаратов, а именно 52 единицы, были нейтрализованы в небе над Белгородской областью. Еще 13 дронов были уничтожены в воздушном пространстве Липецкой области.

Кроме того, российские военные успешно сбили девять беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью, восемь — над Воронежской областью, три — над Астраханской областью. Еще по одному дрону было уничтожено над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ наступают на всех направлениях в Курской области.

Тема:
Спецоперация
9 мар
Прекрасный пол на передовой: в ВС РФ служит около 37 тысяч женщин
9 мар
Бойцы группировки «Запад» обеспечивают продвижение ВС РФ в Харьковской области
9 мар
Рассказывать сложно, слушать тоже: как прошла встреча Путина с женами и матерями участников СВО
8 мар
Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
7 мар
«Тыл» для военного: Путин пообщался с женами и матерями российских бойцов
6 мар
Путин отметил сплоченность России одним из главных условий успеха на СВО
6 мар
Путин: Россия не направляет срочников в зону боевых действий
6 мар
ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 170 боевиков
6 мар
«Охотники за дронами»: как бойцы РФ защищают города от от атак с воздуха
6 мар
Российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР
+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
Силы ПВО за ночь сбили 88 дронов боевиков ВСУ над регионами России
8:55
Перешли к реальным действиям: в США вандалы портят имущество компаний Маска
8:34
В Госдуме напомнили россиянам о длинных выходных в мае и июне
8:15
Сергей Жуков обратился в Верховный суд по спору о правах на фонограммы
7:51
Недопустимо: Путин оценил масштабы действия мошенников в РФ
7:33
Прекрасный пол на передовой: в ВС РФ служит около 37 тысяч женщин

Сейчас читают

«Нужно учитывать юридические особенности»: адвокат Митрошиной прокомментировал ее признание
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской