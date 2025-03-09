Силы ПВО за ночь сбили 88 дронов боевиков ВСУ над регионами России

Большинство беспилотных летательных аппаратов были нейтрализованы в небе над Белгородской областью.
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 88 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков ВСУ, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Российской Федерации. Об этом стало известно в воскресенье, 9 марта, из сообщения Министерства обороны России.
«В период с 20:00 по московскому времени 8 марта до 07:00 по московскому времени 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что большинство беспилотных летательных аппаратов, а именно 52 единицы, были нейтрализованы в небе над Белгородской областью. Еще 13 дронов были уничтожены в воздушном пространстве Липецкой области.
Кроме того, российские военные успешно сбили девять беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью, восемь — над Воронежской областью, три — над Астраханской областью. Еще по одному дрону было уничтожено над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ наступают на всех направлениях в Курской области.
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