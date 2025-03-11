Агрессивный и непредсказуемый: что влияет на развитие рака поджелудочной железы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Онколог Егиев: панкреатит увеличивает риски развития рака поджелудочной железы

Агрессивный и непредсказуемый: что влияет на развитие рака поджелудочной железы

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Этот вид онкологии один из самых трудноизлечимых.

Хронический панкреатит — один из факторов риска развития рака поджелудочной железы. Об этом изданию «Известия» рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Валерий Егиев.

По словам специалиста, онкология с большой вероятностью может развиться у людей с хроническим панкреатитом и диабетом. Благоприятную почву для роста опухоли создают так же вредные привычки и плохая наследственность.

Если вовремя не начать лечение этих заболеваний, то риски развития рака увеличиваются в десятки раз.

«Если проблема вовремя не решается, у пациентов повышаются риски развития опухоли более чем в 20 раз, а при наследственном панкреатите — уже в 60 раз. Часто на фоне панкреатита может развиться сахарный диабет, который, как известно, у пожилых людей тесно связан с онкопроцессом», — объясняет эксперт.

Курение и алкоголь приводят к фиброзу и развитию хронического панкреатита, а он уже легко преобразуется в рак.

Гены KRAS2 в 90% случаев ответственны за возникновение опухоли, поэтому именно за их мутацией следят особенно внимательно. К тому же они передаются по наследству от родителей к детям.

Онколог отмечает, что рак поджелудочной железы агрессивный и непредсказуемый. Иногда уже на первых стадиях у пациентов могут наблюдаться метастазы практически сразу после удаления опухоли.

Выживаемость в первые полгода-год составляет всего 8%, а тех, кто прожил больше пяти лет всего 1,5-5%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие виды рака самые агрессивные.

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