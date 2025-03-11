Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ в подмосковном Домодедове

В городском округе Домодедово при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб сотрудник компании «Мираторг». Об этом сообщила пресс-служба организации.

По информации компании, в 5:14 утра на территорию дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедове упали обломки дрона.

«В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения в города Видное и Домодедово. Там им оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, скорой помощи и МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что средства ПВО за ночь уничтожили более 300 беспилотников над десятью регионами России. Больше всего дронов были направлены на Курскую область — 126 аппаратов. Над территорией Московской области был сбит 91 беспилотник, а над Брянской уничтожили 38 БПЛА. Также были атакованы Белгородская, Рязанская, Калужская, Липецкая, Орловская, Воронежская и Нижегородская области.