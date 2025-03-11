Средства ПВО за ночь уничтожили более 300 беспилотников над регионами России

Наибольшее количество дронов было сбито над Курской и Московской областями.
Фото: Гынгазов Николай/ТАСС
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 337 украинских беспилотных летательных аппаратов боевиков ВСУ над территориями Российской Федерации. Об этом 11 марта стало известно из сообщения Министерства обороны России.
Согласно данным ведомства, наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов было сбито над Курской областью — 126. В Московской области был уничтожен 91 БПЛА, а в Брянской области — 38.
В Белгородской области было ликвидировано 25 вражеских БПЛА, в Рязанской области — 22. В Калужской области было сбито 10 БПЛА, в Липецкой и Орловской областях — по восемь.
В Воронежской области было уничтожено шесть дронов, а в Нижегородской области — три.
В ночь на 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в Московской области силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены украинскими боевиками. Всего было уничтожено 74 дрона.
Ранее 5-tv.ru сообщал о введении временных ограничений в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.
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