Источник антиоксидантов: как черный чай влияет на здоровье и настроение

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Анна Криушина
Анна Криушина 33 0

Диетолог Дианова: черный чай повышает настроение и замедляет старение клеток

Черный чай — источник антиоксидантов: как он влияет на здоровье и настроение

Фото: www.globallookpress.com/BAO

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Один из самых популярных напитков демонстрирует свои малоизвестные уникальные свойства только при правильной заварке.

Черный чай — это не только вкусный, но и полезный напиток, который обладает множеством положительных свойств. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог Нурия Дианова рассказала о пользе черного чая, его влиянии на здоровье и о том, как правильно его пить.

Этот чай отличается от зеленого, белого и улуна процессом обработки. Черный чай проходит полную ферментацию, что придает ему насыщенный вкус и аромат, а также увеличивает содержание кофеина (40–70 мг на чашку).

Кофеин улучшает концентрацию и тонус, но может вызвать бессонницу при избыточном употреблении. Главное его преимущество — антиоксиданты (катехины, теафлавины и флавоноиды — Прим.ред.), которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и замедляют старение клеток.

«Черный чай также содержит L-тианин — аминокислоту, которая снижает тревогу и улучшает настроение», — отметила Дианова.

Однако дубильные вещества (танины) в чае могут блокировать усвоение железа и лекарств, поэтому запивать препараты чаем не рекомендуется.

Эксперт рекомендует употреблять не более четырех чашек черного чая в день, чтобы не превысить суточную норму кофеина (400 мг). После 18:00 лучше выбирать травяные чаи, чтобы избежать бессонницы.

При выборе черного чая важно обращать внимание на внешний вид и аромат. Качественный продукт имеет целые листья темно-коричневого или черного цвета и насыщенный аромат. Лучше выбирать листовой вариант, так как он сохраняет больше полезных веществ.

Хранить чай следует в сухом, темном месте, в стеклянной или керамической банке с плотной крышкой. Срок годности качественного напитка в сухом виде — до двух лет, но лучше использовать его в течение 6–12 месяцев после покупки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о пользе зеленого чая.

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