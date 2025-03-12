Симптом опасного заболевания? О чем говорит синдром холодных ног

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Анна Криушина
Анна Криушина 26 0

Кардиолог Данилушкин: холодные ноги и онемение могут указывать на атеросклероз

Как по ногам распознать атеросклероз и спасти сердце

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Есть шанс вовремя распознать проблему и избежать серьезных осложнений.

Холодные ноги, онемение, зябкость и быстрая усталость при ходьбе могут быть признаками атеросклероза артерий нижних конечностей, что также указывает на возможные проблемы с сердцем. Об этом в интервью с Газета.ру рассказал кардиолог Юрий Данилушкин.

Атеросклероз — это заболевание, при котором в стенках артерий накапливается холестерин, что приводит к сужению или закупорке сосудов. Это нарушает кровоснабжение органов и тканей, вызывая ишемию. Осложнения атеросклероза, такие как инфаркт и инсульт, являются ведущими причинами смертности во всем мире.

Одним из наиболее ярких симптомов атеросклероза нижних конечностей является перемежающаяся хромота — боль в ногах, возникающая при физической нагрузке и исчезающая после отдыха.

На ранних стадиях боль может появляться только при значительных нагрузках, например, при ходьбе на расстояние более одного километра. У людей с малоподвижным образом жизни этот симптом может долгое время оставаться незамеченным.

Кроме того, признаками атеросклероза ног могут быть похолодание и зябкость в ногах, онемение, быстрая усталость при ходьбе, уменьшение волосяного покрова на голенях, а также ломкость и расслоение ногтей.

Атеросклероз артерий ног часто сопровождается поражением коронарных артерий, питающих сердце. Поэтому при появлении подобных симптомов важно не только обратиться к сердечно-сосудистому хирургу, но и проконсультироваться с кардиологом. Врачи назначат необходимые исследования, включая анализы крови и УЗИ сосудов, и подберут оптимальное лечение.

Одним из ключевых факторов риска развития атеросклероза является курение. Никотин повреждает стенки сосудов, ускоряя прогрессирование заболевания. Отказ от курения, включая электронные сигареты, значительно снижает риск осложнений.

Также важно поддерживать здоровый образ жизни: регулярно заниматься физической активностью, следить за уровнем холестерина и артериального давления, а также придерживаться сбалансированной диеты.

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