Захарова не исключила контакты России с представителями США в ближайшие несколько дней

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 53 0

Захарова не исключила контакты России с представителями США в скором времени

захарова о контакх с сша

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Предстоит обсудить вопрос о прекращении огня на Украине.

В ближайшие несколько дней могут состояться контакты между Россией и США. Об этом 5-tv.ru рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — заявила дипломат.

По завершении переговоров США и Украины в Саудовской Аравии стало известно, что Киев согласился на условие Вашингтона и готов ввести 30-дневное прекращение огня. Американская сторона ответит на это возобновлением военной помощи и передачи разведданных для ВСУ.

Затем советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Украина открыта к переговорам о мире и рассматривает возможность прекращения огня. Уолтц подчеркнул, что приоритет главы Соединенные Штатов Дональда Трампа — дипломатическое урегулирование конфликта.

Именно поэтому Трамп надеется, что президент России Владимир Путин даст согласие на прекращение огня на Украине. По словам американского лидера, представители стран проведут встречу «сегодня или завтра» ради решения этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина намеренно атаковала регионы РФ дронами в день визита генсека ОБСЕ.

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