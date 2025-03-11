Захарова: Украина намеренно атаковала регионы РФ дронами в день визита генсека ОБСЕ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

На столицу России боевики направили около сотни беспилотников.

Захарова про дроны в день визита главы ОБСЕ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Украина намеренно устроила массовую атаку дронами на Москву и Московскую область в день визита генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что в столицу РФ приезжает генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, и в этот же день киевский режим направил на город несколько десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов», — написала дипломат.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, всего над Москвой и Подмосковьем было сбито около сотни БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили более 300 беспилотников над Россией. Всего было атаковано десять регионов. Наибольшее количество дронов были направлены на Курскую область — 126 аппаратов.

Еще 38 беспилотников сбили над территорией Брянской области. Также предотвратили атаки в Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях.

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