Захарова: Украина намеренно атаковала регионы РФ дронами в день визита генсека ОБСЕ

На столицу России боевики направили около сотни беспилотников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Украина намеренно устроила массовую атаку дронами на Москву и Московскую область в день визита генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что в столицу РФ приезжает генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, и в этот же день киевский режим направил на город несколько десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов», — написала дипломат.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, всего над Москвой и Подмосковьем было сбито около сотни БПЛА.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили более 300 беспилотников над Россией. Всего было атаковано десять регионов. Наибольшее количество дронов были направлены на Курскую область — 126 аппаратов.
Еще 38 беспилотников сбили над территорией Брянской области. Также предотвратили атаки в Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областях.
- 11 мар
- Число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ выросло до двух
- 11 мар
- «Сотни боевых беспилотников»: массовая атака дронов ВСУ на Москву и область
- 11 мар
- Движение поездов на станции Домодедово приостановлено из-за атаки дронов ВСУ
- 11 мар
- Один человек погиб и трое ранены в Подмосковье в результате атак БПЛА
- 11 мар
- Временные ограничения введены в аэропортах Шереметьево и Внуково
- 6 февр
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 28 украинских БПЛА над регионами РФ
- 24 янв
- В Сергиевом Посаде отразили атаку украинского беспилотника
- 24 янв
- Обломки беспилотника попали в частный дом в Рязани
- 24 янв
- Еще в одном аэропорту Москвы введены ограничения на полеты
- 24 янв
- В Новой Москве сбили беспилотник
Читайте также
70%
-0.75 95.44
-1.42
Нашли ошибку?