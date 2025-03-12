Двое человек погибли, трое оказались в больнице в результате лобового столкновения машин на Сахалине
Двое человек погибли в результате лобового столкновения машин на Сахалине
Фото, видео: 5-tv.ru
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Водитель без прав потерял управление и вылетел на встречку.
Водитель без прав устроил смертельное ДТП на юге Сахалина. Машины на большой скорости столкнулись лоб в лоб.
По предварительным данным, виновник аварии потерял управление и вылетел на встречку. От удара автомобили превратились в груду искореженного металла.
В результате, еще до приезда врачей погибли два человека. Трое получили серьезные травмы, их отправили в больницу.
В причинах аварии сейчас разбираются следователи. Очевидцы, между тем, сообщили, что на этом участке трассы в момент аварии была гололедица.
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