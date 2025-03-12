Ненавидел дядю долгие годы: Мусагалиев рассказал о необычном воплощении чувства

Комик часто вспоминает последние безрадостные дни отца.

Шоумен Азамат Мусагалиев воплотил давнюю идею и представил документальный сериал под названием «А. М.», в котором поделился личными воспоминаниями и переживаниями трагедии — смерти отца. Проект разделен на несколько эпизодов, каждый из которых раскрывает различные аспекты его жизни.

Одним из самых трогательных стал выпуск под названием «Дядьки». В этом фрагменте артист откровенно рассказал о последних днях из жизни отца и о том, как его отношения с близким человеком были омрачены обидой. Мусагалиев вспомнил, как его дядя, приехав в родной город, не посетил его отца, что сильно ранило последнего. «Я поехал на рыбалку», — были последними словами отца перед трагической аварией, в которой он погиб. Накануне смерти родитель Азамата переживал из-за равнодушного отношения брата к нему и был задет его нежеланием видеться.

Азамат признался, что до сих пор тяжело переживает утрату и хранит память об отце в символе командирских часов, которые тот подарил ему. Он также отметил, что, несмотря на обиду, старается понять поступок дяди и наладить отношения с близким человеком.

«У нас старики говорили, что нет ничего страшнее разрыва родственных связей. И чем быстрее они будут налажены, тем быстрее будет комфортнее жить», — поделился артист, объясняя, почему решил заняться съемками проекта.

Сериал «А. М.» стал для него не только способом выразить свои чувства, но и шагом к внутреннему исцелению и примирению с прошлым.

Отец Азамата погиб в автоаварии, когда будущему артисту было 16 лет. Трагедия надолго поселилась в сердце мужчины.

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