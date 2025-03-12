Избалованные дети: чем опасно во всем обслуживать своего ребенка

Сыновьям и дочерям нужно давать возможность быть самостоятельными в рамках их возраста. Иначе это приведет к серьезным проблемам.

«Обслуженные» дети лишены самостоятельности и ориентации в пространстве и времени. Таких детей становится все больше, и основная причина — родители, которые из лучших побуждений делают за них все: помогают одеваться, убирают игрушки, выбирают кружки и даже несут вещи в школу.

Как не вырастить «обслуженного» ребенка, рассказала в беседе с изданием Газета.ру педагог Юлия Полянская.

Прежде всего, детям нужно давать возможность быть самостоятельными в рамках их возраста. Уже в дошкольном возрасте можно начинать приучать ребенка к осознанности.

Например, составить расписание на день вместе с ним, используя понятные ему значки или картинки. Ребенок должен знать, где лежат его вещи, игрушки, учебники и письменные принадлежности.

Содержание вещей в порядке — это его зона ответственности. В 5–6 лет дети уже могут сами одеваться и выбирать одежду по сезону, поэтому помощь родителей здесь излишня.

С первого класса ребенок может самостоятельно собирать вещи в школу, возможно, с небольшой помощью на начальном этапе. Также важно учить сына или дочку чувствовать и контролировать время. Личный будильник поможет ему следить за режимом дня.

«С шести лет у детей должны быть определены домашние обязанности: сбор посуды после еды, полив цветов, уборка в своей комнате, вынос мусора, выберите все, что хотите, но ребенок должен понимать, что он живет в семье, где у каждого есть свои обязанности, и он как член семьи также должен участвовать в обустройстве домашнего быта», — отметила Полянская.

Если дети отказываются выполнять обязанности, родителям важно быть настойчивыми и последовательными. Договоренности с ребенком должны иметь временные рамки, например, уборка комнаты в течение месяца.

Важно научить ребенка уважать чужое время. Если есть договоренность о времени встречи после школы или секции, ее нужно соблюдать. Родители не должны ждать лишние полчаса или час, пока ребенок закончит свои дела.

В современном мире родители часто стараются обеспечить ребенка всем самым лучшим, но это может привести к инфантильности. Дети, лишенные самостоятельности, во взрослом возрасте требуют повышенного внимания.

Исправить ситуацию с «обслуженными» сыновьями и дочерьми в возрасте от десяти лет сложно, но возможно. Для этого можно обратиться к педагогам, отправить ребенка в лагерь или поход, где он научится обслуживать себя сам. Спортивные тренировки также воспитывают дисциплину и самостоятельность.

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