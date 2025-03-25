Чтобы в жутких условиях сохранить человеческое начало нужен театр, уверяют деятели культуры.

Где место сцене на фронте, и чему актеры собираются научить зрителя в военных реалиях, поделилась эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru труппа театра Российской Армии. В память коллегам, ушедшим на фронт, режиссер Юрий Маковский поставил на прославленной сцене спектакль про радость.

В этом году мы отмечаем практически святой юбилей — 80 лет со дня, когда наши старшие одержали Победу над нацистской Германией. По этому поводу труппа театра Российской Армии, при участии заслуженного артиста России Сергея Селина, того самого Дукалиса, народного артиста России Артема Каминского, Тимура Еремеева и других артистов, сыграет спектакль по одноименной пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье!».

«Надо уметь людей радовать, радуясь самим», — говорит исполнитель главной роли Артем Каминский.

В обществе сегодня, итак, много негатива, среди которого мы слепнем, забывая о том, ради чего наши прадеды шли в бой, и ради чего делают это солдаты сегодня.

«Ради ценного дара, который мы называем «жизнь», — добавляет режиссер Юрий Маковский.

Память о Великой Победе — это не только дань предкам, но и большой выбор перед каждым, на какой стороне быть. Говоря о своих артистах, Маковский уверяет: «Эти люди на стороне света!»

«Война — ненормальное состояние человека, временное явление, потому что суть человека раскрывается, прежде всего, в мирной жизни», — комментирует он необычную задумку спектакля — объявить зрителям о войне, как об антракте.

Эта идея войны, как короткого промежутка, и есть та самая вера творческой команды театра в радость, в положительный финал, ведь антракт не бывает дольше, чем сам спектакль.

«Мы посмотрели на нужность и значимость нашей профессии абсолютно в разное время. Они нас встречают, как глоток воздуха», — комментирует Юрий Маковский выезды на линию фронта труппы театра уже в наши дни.

«Мы всегда рядом с людьми в погонах. Особенно, в преддверии 80-летия Победы. Это то самое событие, которое должно напомнить о значении культуры в истории нашей страны», — говорит директор театра Российской Армии Милена Авимская.

Артисты тоже воины, вот только фронт у них культурный.

«Мы здесь, в России, воюем за наш русский язык, за нашу русскую культуру. Мы прославляем нашу правильную историю, подчеркиваем ее достоверность и поднимаем документальные факты, чтобы подтвердить их правильность», — добавляет Авимская.

Нет времени, когда закончится память — она неисчерпаема, ведь — это наш генокод, который по крови от прадеда к деду, а от него к отцу и всем его потомкам переходит и будет переходить, как считает Артем Каминский. А радость — это проводник к победе, та ниточка помощи, которую может протянуть народу каждый причастный к театру.

«Времена бывают тяжелейшие, но ведь кто-то должен быть веселым и в тяжелые времена, иначе время становится невыносимым», — добавляет исполнитель главной роли.

Юрий Маковский, режиссер спектакля, после разговора о важном, о победе и радости за светлое будущее станы, оставил зрителей подумать о том, где же сокрыта та самая драгоценная человечность, за которую воевали наши предки:

«Чем ближе к линии фронта, тем человечнее. Вы никогда не задумывались над такой фразой?»

А что касается уже наших дней, то за воплощение на сцене берутся уже современные авторы. Так, уже второй год, как сообщал 5-tv.ru, с успехом проходит литературно-музыкальный проект «Настоящие», вобравший в себя современных поэтов, музыкантов и певцов.