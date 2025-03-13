Праздник Василия Капельника: традиции и запреты на 13 марта 2025 года

В этот день по приметам решалось, каким будет лето

День Василия Капельника — день памяти святого Василия Декаполита, который прославился своим подвигом веры в VIII веке. Этот праздник связан с православной традицией и имеет глубокие корни в культуре. О том, что стояло за этим днем, какие обряды исполнялись и на какие приметы обратить внимание, рассказало URA.RU.

Православная традиция: откуда пошел праздник

В этот день православные верующие вспоминают святого Василия Декаполита, известного своей стойкостью в период гонения на христиан. Он был монахом в Константинополе и учеником святого Прокопия Декаполита. Василий и его наставник пережили многие страдания, даже были заключены в тюрьму, но, несмотря на это, от веры не отвернулись. С момента смерти Василия Декаполита прошло более тысячи лет, но память о нем сохраняется и по сей день.

В крестьянской среде на Василия Капельника было принято укреплять здоровье.

Одним из обычаев было приносить в дом ветку сосны. Люди верили: хвоя помогает очистить воздух и улучшить самочувствие.

День святого Василия: что можно и нельзя делать

Согласно традициям, на День Василия Капельника следовало посещать церковь. В храмах, где была икона святого, молились о благополучии, здоровье и крепости духа. Работать в этот день было принято, ведь святой Василий считался покровителем тружеников.

Но вот уборка в доме была под запретом — боялись, что выметут счастье и удачу.

13 марта еще считался благоприятным днем для активной подготовки к весенним работам. Люди еще больше внимания уделяли скоту, а также готовились к посевной.

Приметы на Василия Капельника: весна наступает!

Название «Капельник» связано с началом весенней оттепели. В народе считали: если в этот день капает вода с крыш, весна будет мягкой.

Длинные сосульки считались хорошей приметой для будущего урожая, а дождь на Василия Капельника предвещал хорошее лето.

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