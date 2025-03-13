Минпромторг предложил ввести маркировку спортивного питания с 1 сентября

Это позволит усилить контроль за качеством продукции.

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, маркировка будет применяться для пищевой продукции, предназначенной для спортсменов, с целью государственного мониторинга ее оборота. В ведомстве пояснили, что технологии, используемые для маркировки биологически активных добавок (БАД), уже успешно применяются и могут быть адаптированы для спортивного питания.

Большинство участников рынка спортивного питания с 1 октября 2023 года уже находятся в контуре обязательной маркировки БАД, что упростит переход на новые правила.

Маркировка позволит усилить контроль за качеством продукции, предотвратить распространение контрафакта и обеспечить прозрачность оборота спортивного питания. Это особенно важно для потребителей, которые смогут быть уверены в безопасности и подлинности приобретаемых товаров.

Введение маркировки спортивного питания — это еще один шаг к повышению качества продукции и защите прав потребителей на российском рынке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников.