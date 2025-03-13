Зубы вылетают, легкие травмируются: что опаснее — громкое или сдержанное чихание

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Врач Звонков: сдерживание чиха может привести к травме легкого

Что опаснее — громкое или сдержанное чихание

Фото: www.globallookpress.com/Rawcolor.Nl

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Врач-терапевт рассказал, какие еще есть риски для своей и чужой жизни в данном случае.

Громкое чихание может грозить потерей зубов, а также обмороком. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков в разговоре с Life.ru.

Процесс чихания провоцируют несколько факторов: раздражение слизистой, зуд в носу, аллергия и даже дискомфорт в глазах, говорит эксперт.

Звонков отметил, что громкое чихание — это далеко не особенность, а, скорее, результат того, как организм приспособился к рефлексу.

При этом есть несколько опасностей у такой привычки. В частности, потеря коронок.

«В основном проблемы, с которыми я сталкивался у моих знакомых и у меня, — это зубы вылетают. Искусственные зубы, если они не закреплены в верхнюю челюсть. Коронка может выскочить, особенно передних резцов, при чихании», — говорит врач-терапевт.

Кроме того, такое чихание также опасно и для окружающих. Например, человек может испугаться такого сильного звука и даже упасть в обморок. Также человек может случайно споткнуться и нанести себе или другим какой-то вред.

Специалист советует не рисковать так своей, а также чужой жизнью и чихать в платок или сгиб локтя.

При этом сдерживать чихание не менее опасно для здоровья, так как при зажатии носа и рта создается чрезмерное давление. Это грозит повреждением слизистой и даже травмой легкого или пневмоторакса. Однако такое может быть в очень редких случаях.

«Это маловероятно, нечасто происходит, но исключить такую ситуацию нельзя», — заключил Звонков.

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