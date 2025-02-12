В России сезон аллергии начнется раньше срока из-за теплой зимы

Сезон аллергии в этом году стартует как минимум на месяц раньше обычного. Об этом «Известиям» рассказали врачи. К ним уже обратились первые пациенты с характерными симптомами — заложенностью носа, чиханием и кашлем.

Из-за теплой зимы в воздухе столицы и области уже обнаружена пыльца ольхи, а на северо-западе страны — орешника. В начале марта зацветет береза — один из самых сильных и агрессивных аллергенов.

Медики рекомендуют гиперчувствительным людям заранее начинать иммунотерапию специальными препаратами. Однако выяснилось, что в аптеках более 50 регионов купить их сейчас практически невозможно — поставки лекарств опаздывают. Антигистаминные таблетки и спреи пообещали привезти в конце этого месяца.