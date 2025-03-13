Девятибалльный шторм надвигается на Москву

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В столице ожидается резкое ухудшение погоды после аномального тепла, а в Санкт-Петербурге уже начался снегопад.

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Синоптики в Москве готовятся к температурным рекордам. Воздух 13 марта может прогреться выше 15 градусов. Но уже в пятницу на столицу обрушится девятибалльный шторм. В прогнозе — ливни и порывы ветра до 25 метров в секунду.

А в Санкт-Петербурге уже начался снегопад. В Ленинградской области возможны заморозки и гололедица, температура в некоторых районах опустится до минус пяти градусов.

Кроме того, ученые предупреждают о всплесках солнечной активности в ближайшие пять дней. Впереди одна из самых продолжительных магнитных бурь.

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