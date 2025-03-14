Герои не носят плащи: диспетчер МЧС по телефону спасла двоих детей из горящего дома

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 18 0

В Улан-Удэ диспетчер МЧС по телефону спасла двоих детей из горящего дома

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Пожарные прибыли на место, когда сестрам уже ничего не угрожало.

В Улан-Удэ две девочки девяти и трех лет спаслись из горящего дома благодаря диспетчеру МЧС, которая по телефону инструктировала старшую из сестер, пока спасатели были в пути. Об этом героическом поступке молодой сотрудницы МЧС России сообщили в своем Telegram-канале.

Все произошло в СНТ Октябрьского района города. Двухэтажный частный дом, в котором проживала семья с двумя детьми, внезапно загорелся — огонь охватил крышу и террасу здания, заблокировав входную дверь. В службу спасения позвонила перепуганная девятилетняя девочка — родителей не было дома, а рядом с ней находилась маленькая сестра.

Сотрудница МЧС Валерия Сидорова, которая спасла детей. Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

На место происшествия тут же выехали пожарные, однако счет шел на минуты, а путь до горящего дома был неблизким — более 15 километров по проселочной дороге. Однако девушка-диспетчер Валерия Сидорова, несмотря на юный возраст, повела себя, как настоящий профессионал — она быстро задала девочке на другом конце провода уточняющие вопросы, чтобы оценить обстановку, успокоила ее и проинструктировала, как ей необходимо действовать.

В результате, девятилетняя Арюна смогла открыть окно и вместе с сестрой на руках вылезти из огненной ловушки. На улице их подхватили сбежавшиеся на пламя соседи, которые передали девочек перепуганным родителям. Диспетчер оставалась на связи до последнего — она дождалась, пока трубку не возьмут вернувшиеся родители девочки, удостоверилась в том, что детям больше ничего не угрожает и сообщила, что пожарные уже скоро будут на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МЧС России запретило сбивать дроны ВСУ подручными средствами.

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