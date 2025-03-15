«По моим прикидкам»: Добровинский оценил стоимость имущества Алсу и Абрамова

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Добровинский оценил стоимость имущества Алсу и Абрамова

«По моим прикидкам»: Добровинский оценил стоимость имущества Алсу и Абрамова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звездный адвокат вовсю готовится к суду.

Стоимость имущества, которое делят певица Алсу и ее супруг, предприниматель Ян Абрамов, может стоить несколько десятков миллиардов рублей. Таким предположением поделился с журналистами URA.RU адвокат мужчины Александр Добровинский.

«По моим прикидкам, речь может идти о 20-30 миллиардах рублей», — рассказал юрист.

По словам Добровинского, речь идет о недвижимости не только в России, но и в Великобритании. Юрист не скрывает предвкушение от начала процесса и намерен победить в суде.

«Сторона Алсу заявила некоторое количество имущества. Я все выслушал, услышал и теперь, когда знаю, что хочет госпожа Абрамова, я очень хорошо понимаю, как мне действовать… Ожидания от процесса очень хорошие. Я никогда не проигрываю», — отметил Добровинский.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу рассказала о своих ошибках в браке с Абрамовым. По словам артистки, часть ответственности легла и на нее саму. Алсу жалеет, что закрывала глаза на «какие-то вещи», обходила острые углы, молчала, не спорила. Теперь певица осознала, что в отношениях важен двусторонний диалог, который является залогом крепкого союза.

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