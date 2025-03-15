«По моим прикидкам»: Добровинский оценил стоимость имущества Алсу и Абрамова
Добровинский оценил стоимость имущества Алсу и Абрамова
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Звездный адвокат вовсю готовится к суду.
Стоимость имущества, которое делят певица Алсу и ее супруг, предприниматель Ян Абрамов, может стоить несколько десятков миллиардов рублей. Таким предположением поделился с журналистами URA.RU адвокат мужчины Александр Добровинский.
«По моим прикидкам, речь может идти о 20-30 миллиардах рублей», — рассказал юрист.
По словам Добровинского, речь идет о недвижимости не только в России, но и в Великобритании. Юрист не скрывает предвкушение от начала процесса и намерен победить в суде.
«Сторона Алсу заявила некоторое количество имущества. Я все выслушал, услышал и теперь, когда знаю, что хочет госпожа Абрамова, я очень хорошо понимаю, как мне действовать… Ожидания от процесса очень хорошие. Я никогда не проигрываю», — отметил Добровинский.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу рассказала о своих ошибках в браке с Абрамовым. По словам артистки, часть ответственности легла и на нее саму. Алсу жалеет, что закрывала глаза на «какие-то вещи», обходила острые углы, молчала, не спорила. Теперь певица осознала, что в отношениях важен двусторонний диалог, который является залогом крепкого союза.
Читайте также
87%
-1.05 93.61
-0.65
Нашли ошибку?