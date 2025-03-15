Неудачный пирсинг заставил 15-летнюю девочку поехать в больницу за 850 км от дома

Как это часто бывает, родители не разрешили школьнице проколоть язык. И она не придумала ничего луче, чем обратиться за помощью к подружке.

Школьница из Иркутской области оказалась в смертельной опасности из-за страстного желания проколоть язык. Вместо того чтобы обратиться к профессиональному мастеру пирсинга, девочка и ее подруга провели процедуру самостоятельно, ничего не сказав родителям. Но результат не оправдал ожиданий. Двухсантиметровая штанга от украшения попала внутрь языка, а потом мигрировала в подъязычную область. И достать ее у врачей Нижнеилимского района не получилось.

Сотрудники больницы развели руками и направили пациентку на госпитализацию в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу в Иркутске — за 850 километров от дома. Оказаться в стационаре у девочки и ее мамы получилось только через пять дней. Сотрудники клиники решили проблему, а потом рассказали о необычном случае в соцсетях. Медики провели рентгенографию, нашли штангу, а потом челюстно-лицевой хирург Иван Богдановский приступил к операции.

«Пациентке провели инфильтрационную анестезию, затем наложили удерживающий шов вокруг инородного тела — зафиксировали штангу в мягких тканях. И только после этого мигрирующий металлический стержень удалили через разрез», — пояснил врач.

После промывания раны и наложения швов девочке пришлось остаться в больнице на некоторое время во избежание осложнений. А после выписки настоятельно посоветовали сначала сообщать о своих желаниях папе и маме, а потом вместе с ними подбирать специалистов с необходимым опытом.

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