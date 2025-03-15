Собянин рассказал о строительстве станции «Достоевская» Кольцевой линии метро

В Москве строят новую станцию метро — «Достоевскую». Это будет первая за последние 70 лет станция на Кольцевой линии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Работы ведутся в историческом центре Москвы, рядом с действующей веткой», — отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, в строительстве применяется горный способ, так как открытый котлован невозможен в этом месте. Фактически здесь осуществляется ручная проходка с использованием средств малой механизации.

В данный момент монтируется специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры. Также прокладывается правый и левый обходные тоннели.

Сообщается, что новая станция метро улучшит транспортное сообщение в Мещанском районе и обеспечит дополнительную пересадку с Люблинско-Дмитровской на Кольцевую линию.

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