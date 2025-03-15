В США из-за мощного шторма погибли 18 человек
Из-за непогоды оказались разрушены и жилые дома.
Фото: www.globallookpress.com/Glenn Fawcett/Cbp
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На востоке США в результате сильного шторма, который бушевал 15 марта, погибли по меньшей мере 18 человек. Кроме того, множество жилых домов было разрушено. Об этом сообщил телеканал CBS News.
По словам губернатора штата Миссисипи Тейта Ривза, в шести округах были зарегистрированы торнадо. Эксперты прогнозируют, что экстремальные погодные условия затронут регион с населением свыше 100 миллионов человек.
Не менее 11 смертей были зафиксированы в Миссури, три — в Арканзасе, еще один человек погиб в Оклахоме. Кроме того, три человека погибли в результате ДТП в Техасе во время пылевой бури. Участниками одной из аварий стали аж 38 автомобилей.
В январе этого мощные пожары охватили Лос-Анджелес. Огонь уничтожал все на своем пути. Многие голливудские звезды потеряли свои дома. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона.
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