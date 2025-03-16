Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП в центре Москвы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 335 0

Все пострадавшие в ДТП на Кожевнической улице госпитализированы

В настоящее время все пострадавшие на Кожевнической улице находятся в больницах

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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Они находятся под наблюдением специалистов.

Пострадавшие в ходе ДТП на Кожевнической улице госпитализированы. Они находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет. Об этом сообщили представители департамента здравоохранения Москвы в Telegram-канале.

«В настоящее время все пострадавшие на Кожевнической улице находятся в больницах. Им выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, оказывается квалифицированная медицинская помощь в необходимом объеме. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, угрозы для жизни нет», — сказано в сообщении.

Представители ведомства отметили, что ни у кого из пострадавших нет показаний к оперативным вмешательствам. Тем не менее, все они находятся под наблюдением специалистов. Среди жертв ДТП двое подростков, они получили ушибы разной степени тяжести. Их также доставили в медицинское учреждение, где провели необходимую диагностику и оказали помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы. Он вылетел на остановку общественного транспорта, где собрались пешеходы. Авария произошла внезапно, пострадали шесть человек.

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