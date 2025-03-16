Почти весь штат «Голоса Америки»* отправили в административный отпуск

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Абрамовиц: почти весь штат «Голоса Америки» отправили в административный отпуск

Практически весь штат «Голоса Америки» отправили в административный отпуск

Фото: 5-tv.ru

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Руководитель радиостанции также был отстранен от дел.

Основная часть штата радиостанции «Голос Америки»* — более 1,3 тысячи сотрудников — были отправлены в административный отпуск. Об этом сообщил руководитель организации Майкл Абрамовиц в социальной сети LinkedIn.

«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный „Голос Америки“ замолчал. Сегодня утром я узнал, что практически весь штат „Голоса Америки“, более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательный персонал, были отправлен в административный отпуск», — сказал Абрамовиц.

Он подчеркнул, что находится в числе сотрудников, отправленных в отпуск. Абрамовиц уверен, что «Голос Америки» нуждается в реформах и улучшениях. Только так он сможет продолжить выполнять свою функцию как СМИ. Вместе с тем, по мнению руководителя организации, решение отстранить от работы сотрудников — большая ошибка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минюст США уволил более десятка сотрудников, помогавших преследовать Трампа. Эти меры — стремление администрации избавиться от «нелояльных президенту» работников.

* — признана иноагентом на территории РФ.

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